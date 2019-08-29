Главная / Торговый портал / Аллергены / Аллерген из сорных трав Аллерген из пыльцы лисохвоста лугового для диагностики и лечения раствор для накожного скарификационного нанесения, внутрикожного и подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергена, 7 флаконов разводящей жидкости, 1 флакон тест-контрольной жидкости, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.
Аллерген из сорных трав Аллерген из пыльцы лисохвоста лугового для диагностики и лечения раствор для накожного скарификационного нанесения, внутрикожного и подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергена, 7 флаконов разводящей жидкости, 1 флакон тест-контрольной жидкости, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аллерген из сорных трав Аллерген из пыльцы лисохвоста лугового для диагностики и лечения раствор для накожного скарификационного нанесения, внутрикожного и подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергена, 7 флаконов разводящей жидкости, 1 флакон тест-контрольной жидкости, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.- Аллергены
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