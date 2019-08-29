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    Главная / Торговый портал / Аллергены / Аллерген из сорных трав Аллерген из пыльцы лисохвоста лугового для диагностики и лечения раствор для накожного скарификационного нанесения, внутрикожного и подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергена, 7 флаконов разводящей жидкости, 1 флакон тест-контрольной жидкости, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аллерген из сорных трав Аллерген из пыльцы лисохвоста лугового для диагностики и лечения раствор для накожного скарификационного нанесения, внутрикожного и подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергена, 7 флаконов разводящей жидкости, 1 флакон тест-контрольной жидкости, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аллерген из сорных трав Аллерген из пыльцы лисохвоста лугового для диагностики и лечения раствор для накожного скарификационного нанесения, внутрикожного и подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергена, 7 флаконов разводящей жидкости, 1 флакон тест-контрольной жидкости, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.- Аллергены
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    Аллерген из сорных трав Аллерген из пыльцы лисохвоста лугового для диагностики и лечения раствор для накожного скарификационного нанесения, внутрикожного и подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергена, 7 флаконов разводящей жидкости, 1 флакон тест-контрольной жидкости, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.

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    Поставщики
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
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