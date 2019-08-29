Набор реагентов Диахим (Абрис+) для окраски мазков по методу Циля-Нильсена 200 определений 0000005611
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов Амилаза-Ново (100) для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100МЛ В-8059 РЗН 2017/6217 от 07.09.2017 ТУ 9398-576-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов С-реактивный белок-Ново иммунотурбидиметрический метод - реагент 1: 1 флакон (45 мл), - реагент 2: 1 флакон (5 мл), - калибратор: 1 флакон (1,0 мл), - контрольный материал, уровень 1: 1 флакон (1,0 мл), - контрольный материал, уровень 2: 1 флакон (1,0 мл). 2. Инструкция по применению. 3. Паспорт. B-9530 РЗН 2017/6477 ТУ 9398-526-23548172-2015 1025404347550 21.20.23.110-00003396 116120 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
Тест-полоска д/анализатора Рефлотон д/опред. креатинина Reflotron Creatinin 30ШТ
Реагенты диагностические
от 6003,57₽
Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. №1 D-1855
Реагенты диагностические
Не указана
Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Ви-антигенный 24 определения 1ШТ 2-8ГРАД ЦЕЛЬС
Препараты диагностические
от 8932,18₽
Набор реагентов Глюкоза-ФКД для определения глюкозы в крови 10х100МЛ ФСР 2007/01163 от 23.11.2007 ТУ 9398-001-4611613-2007 1027739132827 ООО "ФКД" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
Тест-полоски индикаторные Определение сахара и кетонов в моче DiaPhan 50ШТ
Реагенты диагностические
от 807,29₽
Набор реагентов для анализатора Konelab для определения АлАт 1100 определений 20МЛ №8 981769 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов Albumin д/анализатора д/опред. альбумина 250МЛ 12547 БиоСистемс С.А. Испания фл. №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов Холестерин липопротеинов низкой плотности (D) с калибратором (LDL Cholesterol (D) with calibrator) R1 2х30МЛ, R2 2х10МЛ, калибратор 1х2МЛ 51415003 Agappe Diagnostics Ltd Швейцария
Реагенты диагностические
от 12353₽
Набор реагентов PreciControl Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови 2х2х1МЛ 09216928190 Roche Diagnostics GmbH Германия
Реагенты диагностические
от 7855,32₽