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    Главная / Торговый портал / Аллергены / Аллерген из шерсти домашних и сх животных Аллерген эпидермальный из шерсти овцы для диагностики раствор для кожных проб 2ШТ 4.5+.4.5МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аллерген из шерсти домашних и сх животных Аллерген эпидермальный из шерсти овцы для диагностики раствор для кожных проб 2ШТ 4.5+.4.5МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аллерген из шерсти домашних и сх животных Аллерген эпидермальный из шерсти овцы для диагностики раствор для кожных проб 2ШТ 4.5+.4.5МЛ- Аллергены
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    Аллерген из шерсти домашних и сх животных Аллерген эпидермальный из шерсти овцы для диагностики раствор для кожных проб 2ШТ 4.5+.4.5МЛ

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    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
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