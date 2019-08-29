Главная / Торговый портал / Аллергены / Аллерген из сорных трав Аллергоид пыльцевой амброзии полыннолистной для лечения раствор для подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергоида, 8 флаконов разводящей жидкости для аллергоида, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.
Аллерген из сорных трав Аллергоид пыльцевой амброзии полыннолистной для лечения раствор для подкожного введения 5МЛ 1 флакон аллергоида, 8 флаконов разводящей жидкости для аллергоида, 1 пустой стерильный флакон в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.
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