Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты / Вакцина пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов БиВак раствор для приема внутрь 10 флакон 10ШТ 2МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вакцина пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов БиВак раствор для приема внутрь 10 флакон 10ШТ 2МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов БиВак раствор для приема внутрь 10 флакон 10ШТ 2МЛ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    12
    Вакцина пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов БиВак раствор для приема внутрь 10 флакон 10ШТ 2МЛ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Вакцина для профилактики гриппа Ваксигрип шприц-доза 0.5МЛ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 268,07
    В корзину
    Вакцина антирабическая культуральная очищенная инактивированная концентрированная сухая для внутримышечного введения 2.5 МЕ 1ДОЗ 5ШТ с растворителем- водой для инъекций в ампулах 1.1МЛ 5 ШТ лиофизилат для приготовления раствора
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 1882,76
    В корзину
    Вакцина культуральная живая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения [Вакцина для профилактики кори] + растворитель для коревой вакцины. доза, 0,5 мл ампулы №10, растворитель для приготовления лекарственных форм вакцин для инъекций, 0,5 мл ампулы №10 ампулы 10ШТ 0.5МЛ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 620
    В корзину
    Вакцина для профилактики клещевого энцефалита Энцевир ампулы 1ДОЗ 10ШТ 0.5МЛ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 4246
    В корзину
    Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 ампулы 10ШТ 0.5МЛ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 488,95
    В корзину
    Вакцина для профилактики гриппа гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная Гриппол плюс суспензия для внутримышечного и подкожного введения шприц-доза 5ШТ 0.5МЛ/ДОЗА
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    Не указана
    В корзину
    Анатоксин столбнячный АС 1МЛ/2 дозы ампула 10ШТ 1МЛ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 101,9
    В корзину
    Вакцина брюшнотифозная спиртовая "Вианвак" амп. 1 доза №10
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 5226,5
    В корзину
    Вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A,C,Y и W-135 конъюгированная с дифтерийным анатоксином Менактра раствор для внутримышечного введения 0.5МЛ флакон 1ДОЗ 1ШТ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 3669,6
    В корзину
    Анатоксин столбнячный АС суспензия для подкожного введения ампула 10ШТ 1МЛ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    Не указана
    В корзину
    Анатоксин столбнячный АДС-М 1МЛ/2 дозы ампула 10ШТ
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 95,79
    В корзину
    Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5 доз ампулы 10ШТ ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
    Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    от 2022,07
    В корзину
    Позвонить