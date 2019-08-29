Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС) Пентаксим лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1 доза, в комплекте с суспензией для внутримышечного введения 0,5 мл 1ДОЗ 1ШТ 0.5МЛ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС) Пентаксим лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1 доза, в комплекте с суспензией для внутримышечного введения 0,5 мл 1ДОЗ 1ШТ 0.5МЛ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты