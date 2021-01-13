Вакцина гепатита Хаврикс вирусного А суспензия для внутримышечного введения для детей шприц 0.5МЛ 1ДОЗ 1ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина гепатита Хаврикс вирусного А суспензия для внутримышечного введения для детей шприц 0.5МЛ 1ДОЗ 1ШТ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты