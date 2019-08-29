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    Главная / Торговый портал / Аллергены / Аллерген из сорных трав Оралейр Аллерген пыльцы луговых трав таблетки 30ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аллерген из сорных трав Оралейр Аллерген пыльцы луговых трав таблетки 30ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аллерген из сорных трав Оралейр Аллерген пыльцы луговых трав таблетки 30ШТ- Аллергены
    68
    Аллерген из сорных трав Оралейр Аллерген пыльцы луговых трав таблетки 30ШТ

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    Поставщики
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
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