Набор реагентов для анализатора биохимического для определения АлАт 600МЛ №1 21533
Реагенты диагностические
Не указана
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Набор реагентов Ренампластин МИЧ 1.1-1.2 400-800 определений 10ФЛАК/УПАК
Реагенты диагностические
Не указана
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Набор реагентов FT3 III Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения свободного трийодтиронина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови 200 определений 06437206190 Roche Diagnostics GmbH Германия
Реагенты диагностические
от 18256,48₽
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Набор реагентов Раствор промывающий Sysmex CA Clean II для промывки наконечника для реагента 500МЛ 1ШТ флакон 96406119 Промывочный раствор
Реагенты диагностические
от 3696₽
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Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций ампулы 1МЛ 10ШТ
Средства нелечебные прочие
от 30,25₽
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Набор реагентов Реагент диагностический иммунохроматографический для определения спайсов, каннабиоидов и их синтетических аналогов 50 опр. R1 IK 200609 Т энд Д Инновационен ГмбХ Германия