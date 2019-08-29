Набор реагентов Тромборель S д/анализатора гематологич. 400 опр. OUHP29 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Мультикалибратор Медика Корпорейшн для анализатора EasyCal Chemistry 12*3МЛ 10651 ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Набор тестов CKMB Test Kit для анализатора AQT90 FLEX 116 опр. 942-906 ФСЗ 2010/06268 от 26.06.2015 Радиометр Медикал АпС Дания Реагенты диагностические Не указана В корзину

Комплект одноразового белья операционного для полостных вмешательств стерильный - простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманами, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм, - простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм, - чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм, - салфетка хирургическая (100-650)х(100-650)мм, - операционная лента (25-100)х(50-600) мм, - держатель шнура (20-300)х(30-600) мм, - чехол (20-250)х(50-3000) мм, - простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм, - простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм, - повязка (50-500)х(100-500) мм 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-4-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50мл, Реагент 2 - 1 фл., Реагент 3 - 5 мл 001.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13963 ТУ 9398-060-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000972 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ДС-ИФА-анти-HBc д/опред. антител к вирусу гепатита В 96 определений В-653 Компл. №1 t2-8C Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Фемофлор для исследования биоценоза методом ПЦР 12 опр. R1-P801-S3/6 ФСР 2009/04663 от 07.07.2016 ТУ 9398-020-46482062-2008 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Тест-полоска для анализа мочи Combur-10 Test M (Комбур 10 тест М) 100ШТ 1137919 Roche Diagnostics GmbH Реагенты диагностические от 4074,84 ₽ В корзину

Набор реагентов Roche CRPL3 для определения C- реактивного белка высокочувствительного HS 250 опр. 04956842190 Реагенты диагностические от 18355,38 ₽ В корзину

Тест-полоска д/анализатора Рефлотон д/опред. креатинина Reflotron Creatinin 30ШТ Реагенты диагностические от 6003,57 ₽ В корзину

Набор реагентов Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод) Сапфир 400-36 реагент: 4 флакона (по 40 мл). 160МЛ B-7639 РЗН 2017/6071 от 19.02.2018 ТУ 9398-611-23548172-2016 1025404347550 100330 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину