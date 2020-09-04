Вставка электроизолирующая ВЭИ 108(6К48)-1.2-В-У1-(-40°С) с искроразрядником ГСР 100 Ех ТУ 1469-027-05015070-01 ЗАО Газкомпозит

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вставка электроизолирующая ВЭИ 108(6К48)-1.2-В-У1-(-40°С) с искроразрядником ГСР 100 Ех ТУ 1469-027-05015070-01 ЗАО Газкомпозит- Фитинги для труб стальные, кроме литых