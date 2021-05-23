Шкаф для одежды гардероб Система М ПК-ССМ-ГГ100Х62-В4-14 1000х620х2100ММ 2-дверный ЛДСП 16ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 0.45 и 2 ООО Илкон

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб Система М ПК-ССМ-ГГ100Х62-В4-14 1000х620х2100ММ 2-дверный ЛДСП 16ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 0.45 и 2 ООО Илкон- Шкафы для одежды деревянные