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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Чип H-CE270A-K-13.5K для HP Color LaserJet Enterprise CP5525/5520
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Чип H-CE270A-K-13.5K для HP Color LaserJet Enterprise CP5525/5520

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Чип H-CE270A-K-13.5K для HP Color LaserJet Enterprise CP5525/5520- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Чип H-CE270A-K-13.5K для HP Color LaserJet Enterprise CP5525/5520

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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "СОФТ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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