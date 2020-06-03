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    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали / Проволока нихромовая 7ММ Х20Н80 ТУ 14-1-3225-81
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока нихромовая 7ММ Х20Н80 ТУ 14-1-3225-81

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока нихромовая 7ММ Х20Н80 ТУ 14-1-3225-81- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    14
    Проволока нихромовая 7ММ Х20Н80 ТУ 14-1-3225-81

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2190,5
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "РОСМЕТАЛЛОПРОКАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2880
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      ТУ 14-1-3225-81
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2880c НДС
    • ООО "Электрод"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1856,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2190,5
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      цена за кг
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Нижегородская область, Ивановская область, Иркутская область, Республика Ингушетия*, Тверская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Самарская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ, Ярославская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область
      Подробнее
      2190,5c НДС
    • ООО "АСТРУМ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "УРАЛ-КОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "ВЗПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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