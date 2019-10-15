Припой на основе олова с другими металлами П200А (ПОЦ 10) Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П250А (ПОЦ 80/20) Лента 0,4-1,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П250А (ПОЦ 80/20) Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Проволока 0,5-1,5ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П300А (Припой А) Лента 0,4-1,0ММ ТУ 48.0220.62.94 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П250А (ПОЦ 80/20) Пруток 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСК 50-18 Пруток 4,0-6,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Лента 0,4-1,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П200А (ПОЦ 10) Лента 0,4-1,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Розе Проволока 1,6-3ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами мягкий Chemet 492 трубка 1.5ММ 1КГ +230ГРАД ЦЕЛЬС с флюсом А-19-2.5% на катушке А4927414 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 5868 ₽ В корзину