Припой на основе олова с другими металлами ПОСВи Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Розе Чушка 420х210ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Чушка 420х210ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Проволока 0,5-1,5ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью REXANT ПОС-61 спираль 0.8х1000ММ 09-3108 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 5040 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый Зубр ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ 55450-100-15 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 50 Пруток 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Розе Пруток 4,0-6,0ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый мягкий Wurth 98230 пруток Sn30/Pb70 DIN EN ISO 9453 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 3085,78 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСК 50-18 Пруток 4,0-6,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П200А (ПОЦ 10) Пруток 4,0-6ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину