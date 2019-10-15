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    Главная / Торговый портал / Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые / Пруток цинковый Ц0 30мм ГОСТ 3640-94
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток цинковый Ц0 30мм ГОСТ 3640-94

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток цинковый Ц0 30мм ГОСТ 3640-94- Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые
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    Пруток цинковый Ц0 30мм ГОСТ 3640-94

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    Поставщики
    • ООО "НПК "СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - ЧЕЛЯБИНСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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