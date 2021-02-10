Тройник Т 1 114x7-К48-10(15)-В ТУ 1469-017-38948552-2015

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т 1 114x7-К48-10(15)-В ТУ 1469-017-38948552-2015- Фитинги для труб стальные, кроме литых