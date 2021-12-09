Вакцина сибиреязвенная живая лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения и накожного скарификационного нанесения 100 подкожных/10накожных ампулы 5ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина сибиреязвенная живая лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения и накожного скарификационного нанесения 100 подкожных/10накожных ампулы 5ШТ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты