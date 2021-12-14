Характеристики

Кабели GWS предназначены для защиты от замерзания и поддержания температуры процесса металлических и неметаллических трубопроводов, емкостей и оборудования до 65°С. Системы обогрева с использованием кабелей GWS обеспечивают беспрепятственное водоснабжение в зимний период. Кабель может применяться как в безопасных, так и взрывоопасных зонах.