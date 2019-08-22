Фильтр для воды сменный Аквафор B510-02 для глубокой сорбционной очистки 2.5Л/МИН 3ШТ 7725СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды сменный Аквафор B510-02 для глубокой сорбционной очистки 2.5Л/МИН 3ШТ 7725СМ- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод