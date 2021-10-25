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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / Держатель магнитный MVQ для ножей 55СМ 249558
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Держатель магнитный MVQ для ножей 55СМ 249558

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Держатель магнитный MVQ для ножей 55СМ 249558- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
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    Держатель магнитный MVQ для ножей 55СМ 249558

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    Цена
    от 487,18
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "РУССКИЙ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      405,98
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      487,18
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      487,18c НДС

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