Спецификация
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Характеристики
Центрифуга медицинская серии СМ: СМ-6М. Производитель СИА "ЭЛМИ", Латвия. Датчик дисбаланса: наличие.
Датчик температуры: наличие. Замок крышки: наличие.
Рычаг аварийного открытия крышки: наличие. Цифровая система управления: наличие. Дисплей: четырехразрядный 7-сегментный светодиодный. Отображение работы прибора в единицах об/мин и оцу: наличие. Звуковая сигнализация: наличие. Сетевой выключатель: наличие. Возможность замены ротора и адаптеров: наличие. Система самотестирования и обнаружения ошибок и неисправностей: наличие. Задание интенсивности торможения: наличие . Количество степеней торможения: 6. Скорость вращения ротора: от 100 до 3500 Об/мин.
Максимальная центробежная сила: 2300 ОЦУ. Точность поддержания скорости вращения: ±0,5%. Диапазон таймера: 1-99мин. Дискретность установки
- скорости вращения ротора: 100 Об/мин.
- центробежной силы:100 ОЦУ.
- таймера: 1мин.
Уровень шума на расстоянии 1м: не более 55 дБ(А).
Рабочий диапазон температур: от +10 до 40°C
Допустимый суммарный дисбаланс пробирок: не более 5 г. Допустимая влажность окружающей среды: 80 %. Питание от сети: 220В, 50Гц Допустимый диапазон напряжения: 190-240 В. Максимальная потребляемая мощность: 250 Вт.
Габаритные размеры прибора (длина х ширина х высота): 426х410х231 мм. Масса: 12,8 кг. Комплект поставки: Центрифуга – 1 шт. Ротор 6М – 1 шт. Шнур питания – 1 шт. Ключ ротора – 1 шт.