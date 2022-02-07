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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Калькулятор Citizen D-312 correct 12-разрядный черный 205х155х28ММ CDB1201BK
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Калькулятор Citizen D-312 correct 12-разрядный черный 205х155х28ММ CDB1201BK

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Калькулятор Citizen D-312 correct 12-разрядный черный 205х155х28ММ CDB1201BK- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
    2
    Калькулятор Citizen D-312 correct 12-разрядный черный 205х155х28ММ CDB1201BK

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    Цена
    от 304
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    Поставщики
    • ООО "КАНЦТАНТА СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      800c НДС
    • ООО "СПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      800c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      409,81
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      491,78
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      491,78c НДС
    • СКВОРЦОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      304
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      304
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      304c НДС

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