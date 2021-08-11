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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская одноразовая Клинса нетканый материал на резинках с носовым фиксатором голубая 50ШТ ТУ 9398-001-64260744-2010
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская одноразовая Клинса нетканый материал на резинках с носовым фиксатором голубая 50ШТ ТУ 9398-001-64260744-2010

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская одноразовая Клинса нетканый материал на резинках с носовым фиксатором голубая 50ШТ ТУ 9398-001-64260744-2010- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    45
    Маска защитная медицинская одноразовая Клинса нетканый материал на резинках с носовым фиксатором голубая 50ШТ ТУ 9398-001-64260744-2010

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    Цена
    от 7,2
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
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      150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Маска медицинская трехслойная одноразовая с носовым фиксатором на круглой резинке Описание, сертификат и РУ в карточке позиции
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Тюменская область
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      130
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      Спецификация
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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