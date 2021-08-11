Маска защитная медицинская одноразовая Клинса нетканый материал на резинках с носовым фиксатором голубая 50ШТ ТУ 9398-001-64260744-2010

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская одноразовая Клинса нетканый материал на резинках с носовым фиксатором голубая 50ШТ ТУ 9398-001-64260744-2010- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами