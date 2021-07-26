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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр газовый редуктора одноступенчатый OMVL CPR 900167 КАМАЗ Италия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр газовый редуктора одноступенчатый OMVL CPR 900167 КАМАЗ Италия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр газовый редуктора одноступенчатый OMVL CPR 900167 КАМАЗ Италия- Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания
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    Фильтр газовый редуктора одноступенчатый OMVL CPR 900167 КАМАЗ Италия

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    Поставщики
    • ООО "ТЕХЦЕНТР РАРИТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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