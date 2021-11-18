Кресло для руководителя Chairman 279 искусственная кожа/пластик черный Top Gun
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 4508₽
Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик черный Top Gun
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло для руководителя Бюрократ T-9921/BLACK искусственная кожа/пластик серебро
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло для руководителя Бюрократ T-898 ткань/пластик серый 82х32х67СМ Top Gun на колесиках, с подлокотниками, с фиксацией в горизонтальном положении
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 9000₽
Кресло для руководителя Бюрократ T-9921 рециклированная кожа/искусственная кожа черный 90х45х66СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло для руководителя Бюрократ KB-8 сетка/ткань/пластик черный 46/60х52.5х43СМ пружинно-винтовой Россия
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 6443₽
Кресло для руководителя Бюрократ CH-808LT ткань/пластик черный 71х67х27СМ газлифт подлокотники пластиковые ООО "БЮРОКРАТ" Россия
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 3890₽
Кресло для руководителя Бюрократ CH-999ASX сетка/ткань черный
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 22900₽
Кресло для руководителя Бюрократ CH-868N искусственная кожа/пластик серый/GREY газлифт кл.3 с фиксацией в горизонтальном положении, подлокотники с мягкими накладками, соответствует стандарту BIFMA, упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте паспорт на изделие и гарантийный талон
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло для руководителя Атлант натуральная кожа бежевый 117х67х50СМ мультиблок крестовина и подлокотники металл хром
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 27429₽
Кресло для руководителя Атлант натуральная кожа/хром 97.0х52.0х70.0СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло для руководителя Astra Office
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 58800₽