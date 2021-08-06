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    Главная / Торговый портал / Ограждения дорожные / Шлагбаум DoorHan Barrier-PRO-6000 6М 300ВТ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шлагбаум DoorHan Barrier-PRO-6000 6М 300ВТ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шлагбаум DoorHan Barrier-PRO-6000 6М 300ВТ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС- Ограждения дорожные
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    Шлагбаум DoorHan Barrier-PRO-6000 6М 300ВТ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС

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    Цена
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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ИП Фоминых Ф.В.
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      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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