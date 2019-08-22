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    Главная / Торговый портал / Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов / Профиль тюбинг 20х1.5х3000ММ алюминий
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль тюбинг 20х1.5х3000ММ алюминий

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль тюбинг 20х1.5х3000ММ алюминий- Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Профиль тюбинг 20х1.5х3000ММ алюминий

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    Цена
    от 565
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    Поставщики
    • ООО "ЭКОПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      565
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      565
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Тюбинг алюминиевый, 20*1,5*3000
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Челябинская область, Пермский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Удмуртская Республика, Республика Татарстан (Татарстан), Томская область
      Подробнее
      565c НДС
    • ООО "ГРАНД МЕДИА ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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