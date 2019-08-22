Спецификация
Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
Характеристики
Алюминиевый багетный профиль Nielson, серебро, кр.полка.
Регионы поставки
Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Челябинская область, Пермский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Удмуртская Республика, Республика Татарстан (Татарстан), Томская область