Доска обрезная протравленная хвойная 1-2 сорт 40ММ 150ММ 6М ГОСТ 8486-86 ООО "Леспром" Россия
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 22176₽
Брус хвойных пород 1 сорт 18-20% 40х40х3000ММ ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 16656,29₽
Доска обрезная хвойных пород 1 сорт 25х150ММ 6М ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Брус хвойных пород 1 сорт 18-20% 90х150х6000ММ ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 10890,22₽
Брус сосна 1 сорт 50х200х6000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 12799,95₽
Доска обрезная хвойная 1 сорт 6М 30ММ 40ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 265₽
Брус деревянный хвойных пород не более 22% 50х100х6000ММ ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 20075₽
Брус стойка сосна 48х48ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 156,1₽
Доска обрезная хвойных пород 1 сорт 50х200ММ 6М ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 17268,12₽
Доска обрезная хвойная 1-4 сорт 120х25ММ 6М естественной влажности ГОСТ 8486-86 Россия
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 875₽
Брусок вешка лиственных пород естественной влажности 20х20х1500ММ ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 12₽
Брус антисептированный хвойный 3 сорт 200х250х6000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 7350₽