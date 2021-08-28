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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой алюминий полиэтилен PAS AAA 1х120
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой алюминий полиэтилен PAS AAA 1х120

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой алюминий полиэтилен PAS AAA 1х120- Провода силовые для электрических установок
    118
    Провод силовой алюминий полиэтилен PAS AAA 1х120

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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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