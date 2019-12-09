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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Втулка цилиндрическая 05545650 6 1/2"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Втулка цилиндрическая 05545650 6 1/2"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Втулка цилиндрическая 05545650 6 1/2"- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Втулка цилиндрическая 05545650 6 1/2"

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    Поставщики
    • ООО "РИКОН"
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "СМВ УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛАКУС-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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