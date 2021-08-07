Спецификация
Производство бумажных канцелярских принадлежностей
Характеристики
Торговая марка: Комус
Размер блока: 67.5x98 см
Количество листов в блоке: 20 шт.
Количество блоков: 1 шт.
Цвет: белый
Плотность материала блока: 80 г/кв.м
Страна происхождения: Россия
Количество упаковок в коробе: 5 уп.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край