Бумага для флипчартов Комус в клетку 20ШТ 1ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2 273509

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для флипчартов Комус в клетку 20ШТ 1ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2 273509- Бумага для аппаратов и приборов