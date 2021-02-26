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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Рамка Attache алюминий для сертификата 300x420ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рамка Attache алюминий для сертификата 300x420ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка Attache алюминий для сертификата 300x420ММ- Части светильников и осветительных устройств
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    Рамка Attache алюминий для сертификата 300x420ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1243,17
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1035,97
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1243,17
      Спецификация
      Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1243,17c НДС
      Цена актуальна до

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