Характеристики

Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали. Длина завесы 2м.Тепловая мощность (кВт)18. Тип завесы: Промышленная. Серия: 400 Комфорт. Степень защиты IP21. Источник тепла электрический. Параметры питающей сети, В/Гц 380/50. Режимы мощности, кВт 0-9-18. Расход воздуха, м3/час 2600-4000-5200. Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с11.3. Эффективная длина струи, м4.5. Длина, мм2090. Ширина, мм 350. Высота, мм 340. Масса, кг 44. Цвет корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003. Максимальный ток при номинальном напряжении, A31.1. Потребляемая мощность двигателя, Вт530. Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)65. Длина упаковки, м2.123. Ширина упаковки, м0.453. Высота упаковки, м0.400. Вес упаковки, кг42. Способ установки при монтаже горизонтально и вертикально. Декларация о соответствии ТСТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270. Страна производства Россия, Санкт-Петербург. Гарантия, мес24.