Характеристики

Верх - кожаный, на союзке - спилок толщиной 1,6 - 1,8мм. Союзка пришита к берцам четырьмя прошивочными швами, что придает особую прочность соединения частей ботинка. Носочная и пяточная части усилены слоем термопласта. На боковой поверхности в шов вшит флажок с наименованием ТРАКТ.Манжеты - из искусственной кожи. Двухрядная прошивка мягкого манжета обеспечивает стойкость к залому и слёживанию.Глухой клапан для комфортности дублирован поролоном.Металлическая фурнитура (полукольца) пришита к берцам на под-блочник для надежности крепления и предотвращения вырывания во время шнурования.Подкладка в ботинках - 3D СЕТКА (МЕШ) - 100% полиэстер. Такая подкладка обеспечивает высокую воздухопроницаемость и быструю высыхаемость. Обладает высокой проницаемостью (дышащий), имеет высокую степень устойчивости к истиранию, антибактериаль-ные свойства.Стелька вкладная двухслойная – формованная из ЭВА , повышенной комфортности, дублированная материалом подкладки.Подошва - из однослойного маслобензостойкого полиуретана (ПУ): устойчивый к нефтепродуктам и маслам, легкая, экономичный вари-ант. Имеется внутренняя антишоковая вставка.Способ крепления - литьевой, являющийся надежным и недорогим видом крепления .Ботинки предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений , от нефти , нефтепродуктов и нетоксичной пыли для работников различных отраслей промышленности. Обувь универ-сального применения.Различные коды ботинок имеют персональный цвет прошивочных швов и шнуровки: Бот688 имеет оранжевый цвет ниток и черно-оранжевые шнурки.Размеры: с 36 по 47 Цвет - черный.ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011