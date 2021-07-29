Шкаф для документов закрытый Формула 2577 1180х440х800ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 2ММ 2-дверный средний
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Формула 2577 1180х440х800ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 2ММ 2-дверный средний- Шкафы офисные деревянные
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