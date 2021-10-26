Кулер LC-AEL-810a silver с держателем для стаканчиков с нижним размещением бутыля (цвет серый/серебристый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кулер LC-AEL-810a silver с держателем для стаканчиков с нижним размещением бутыля (цвет серый/серебристый- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки