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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф металлический для одежды Практик LS (LE)-31 850x500x1830ММ 40КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для одежды Практик LS (LE)-31 850x500x1830ММ 40КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды Практик LS (LE)-31 850x500x1830ММ 40КГ- Шкафы металлические прочие
    10
    Шкаф металлический для одежды Практик LS (LE)-31 850x500x1830ММ 40КГ

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    Цена
    от 13056,28
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    Поставщики
    • ООО "САПФИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15090
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      15090
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15090c НДС
    • ООО "МИРМЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12501,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15002
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Тип дверей: распашные, вес 40 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15002c НДС
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      14400c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10880,23
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13056,28
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Тип дверей: распашные, вес 40 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      13056,28c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "НОВАКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,07
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      0,07
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      0,07c НДС
    • СТЕПАНЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ДИВО ОФИС"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СМАРТОФИС"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ТЦ Комус"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ТД ОФИКО"
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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    • ООО "СТИЛУС"
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      Не указана
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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    • ООО "ЦТО"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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    • ООО "ФАВОРИТ- КОМПЛЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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