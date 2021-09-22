Стол компьютерный для персонала прямой Эрго СТ1-08 ЛДСП ЛДСП 800x600x760ММ орех с полкой под клавиатуру

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол компьютерный для персонала прямой Эрго СТ1-08 ЛДСП ЛДСП 800x600x760ММ орех с полкой под клавиатуру- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений