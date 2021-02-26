Доска гладильная Zalger Perfo Ricci 120х38СМ 0.98М металл подставка под утюг 5.5КГ 542502 Россия

Цена без НДС, руб.
2416,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Zalger
Размер рабочей поверхности: 120x38 см
Страна происхождения: Россия
Подставка под утюг: Да
Вес: 5.5 кг
Полочка для белья: Нет
Складная: Да
Максимальная высота: 0.98 метр
Встроенная розетка для утюга: Да
Материал: металл
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край