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    Главная / Торговый портал / Проволока биметаллическая сталемедная / Проволока 3ММ Х20Н80 ГОСТ 12766-90
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока 3ММ Х20Н80 ГОСТ 12766-90

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока 3ММ Х20Н80 ГОСТ 12766-90- Проволока биметаллическая сталемедная
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    Проволока 3ММ Х20Н80 ГОСТ 12766-90

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2250
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • АО "ВЗПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2280
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      150000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2280c НДС
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2250
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2250c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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