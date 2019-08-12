Проволока сварочная 0.3ММ Св-12Х18Н10Т-ТС-1 ГОСТ 18143-72 АО "Белорецкий металлургический комбинат"
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 840000₽
Проволока сварочная Св-06Х19Н9Т 2ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 468₽
Проволока сварочная 0.2ММ Св-12Х18Н10Т-ТС-1 ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Не указана
Проволока сварочная Св-10Х16Н25АМ6 2ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 504₽
Проволока сварочная Св-10Х16Н25М6 2ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 3000₽
Проволока сварочная Св-08Х18Н10Т 0.8ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 600₽
Проволока сварочная 3ММ Св-08Г2С ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Не указана
Проволока сварочная Lincoln Electric Pipeliner NR-208 XP 2ММ
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Не указана
Проволока сварочная Св-10НМА-О 3ММ кассета К-415 28 ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 165,55₽
Проволока сварочная холоднотянутая 0.8ММ Св-08Г2С ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 124211,52₽
Проволока сварочная высоколегированная 1ММ СВ 06 Х19Н9Т
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 728,28₽
Проволока сварочная Св-08Г2С 1ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 120₽