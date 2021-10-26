Кулер напольный AEL LC-AEL-809a 4/2Л/Ч 220В компрессорный 120ВТ 450ВТ серебристый с держателем для стаканчиков

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кулер напольный AEL LC-AEL-809a 4/2Л/Ч 220В компрессорный 120ВТ 450ВТ серебристый с держателем для стаканчиков- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки