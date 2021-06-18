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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник подвесной промышленный светодиодный DCI ДПП Industry М3.3 85-12000-5000-IP66 85ВТ 170-264В 5000К 12000ЛМ 215х267х124ММ УХЛ1 IP66 48ШТ анодированный алюминевый профиль ТУ 27.40.39-004-03159089-2018
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник подвесной промышленный светодиодный DCI ДПП Industry М3.3 85-12000-5000-IP66 85ВТ 170-264В 5000К 12000ЛМ 215х267х124ММ УХЛ1 IP66 48ШТ анодированный алюминевый профиль ТУ 27.40.39-004-03159089-2018

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник подвесной промышленный светодиодный DCI ДПП Industry М3.3 85-12000-5000-IP66 85ВТ 170-264В 5000К 12000ЛМ 215х267х124ММ УХЛ1 IP66 48ШТ анодированный алюминевый профиль ТУ 27.40.39-004-03159089-2018- Светильники и осветительные устройства
    287
    Светильник подвесной промышленный светодиодный DCI ДПП Industry М3.3 85-12000-5000-IP66 85ВТ 170-264В 5000К 12000ЛМ 215х267х124ММ УХЛ1 IP66 48ШТ анодированный алюминевый профиль ТУ 27.40.39-004-03159089-2018

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    Цена
    от 8010
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16500
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      19800
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      27
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      Подробнее
      19800c НДС
    • ООО "ЗАВОД ПРИКАМЬЕ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16500
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Потребляемая мощность от сети не более, Вт. 85 Световой поток модуля, Лм. 12000 Входное напряжение (переменный ток), В. от 170 до 264 Световая температура, К. 5000 Светодиоды OSRAM Кол-во светодиодов: 48 шт. Вторичная оптика: линзованный поликарбонат BAYER Тип линзы: G80° Материал корпуса: анодированный алюминевый профиль изготовлен методом экструзии Тип крепления: на трос (подвесное) Коэффициент мощности источника питания, Cos φ 0,98 Коэффициент полезного действия не менее, % 89 Класс светильника по способу защиты человека от поражения электрическим током I Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP66 Рабочая температура, С -60 / +55 Габаритные размеры, не более, мм (215х267х124*) Масса светильника, не более, кг 3,1* Климатическое исполнение УХЛ1 Расчетный ресурс светодиодов, час. 100 000 Коэффициент пульсации, % <1 Срок службы БП, час 100 000 Индекс цветопередачи: > 85Ra Светильник типа DCI ДПП Industry M3.3 сертифицирован ТС RU C-RU.AБ91.B.00149, соответствует требованиям ТУ 27.40.39-004-03159089-2018 и признан годным для эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16500c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      13750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16500
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Потребляемая мощность от сети не более, Вт. 85 Световой поток модуля, Лм. 12000 Входное напряжение (переменный ток), В. от 170 до 264 Световая температура, К. 5000 Светодиоды OSRAM Кол-во светодиодов: 48 шт. Вторичная оптика: линзованный поликарбонат BAYER Тип линзы: G80° Материал корпуса: анодированный алюминевый профиль изготовлен методом экструзии Тип крепления: на трос (подвесное) Коэффициент мощности источника питания, Cos φ 0,98 Коэффициент полезного действия не менее, % 89 Класс светильника по способу защиты человека от поражения электрическим током I Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP66 Рабочая температура, С -60 / +55 Габаритные размеры, не более, мм (215х267х124*) Масса светильника, не более, кг 3,1* Климатическое исполнение УХЛ1 Расчетный ресурс светодиодов, час. 100 000 Коэффициент пульсации, % <1 Срок службы БП, час 100 000 Индекс цветопередачи: > 85Ra Светильник типа DCI ДПП Industry M3.3 сертифицирован ТС RU C-RU.AБ91.B.00149, соответствует требованиям ТУ 27.40.39-004-03159089-2018 и признан годным для эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16500c НДС
    • ООО "РИСТ"
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      Ставка НДС, %
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      8010
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      0
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      Не указана
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ЗАВОД ПРИКАМЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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