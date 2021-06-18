Характеристики

Потребляемая мощность от сети не более, Вт. 110 Световой поток модуля, Лм. 14500 Входное напряжение (переменный ток), В. от 170 до 264 Световая температура, К. 5000 Светодиоды OSRAM Кол-во светодиодов: 48 шт. Вторичная оптика: линзованный поликарбонат BAYER Тип линзы: S130*50° Материал корпуса: анодированный алюминевый профиль изготовлен методом экструзии Тип крепления: консольное (на трубу диаметром до 60 мм) Коэффициент мощности источника питания, Cos φ 0,98 Коэффициент полезного действия не менее, % 89 Класс светильника по способу защиты человека от поражения электрическим током I Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP66 Рабочая температура, С -60 / +55 Габаритные размеры, не более, мм (210х495*х162) Масса светильника, не более, кг 5,3* Климатическое исполнение УХЛ1 Расчетный ресурс светодиодов, час. 100 000 Коэффициент пульсации, % <1 Срок службы БП, час 100 000 Индекс цветопередачи: > 85Ra Светильник типа DCI ДПП Street М3.3 сертифицирован ТС RU C-RU.AБ91.B.00149, соответствует требованиям ТУ 27.40.39-004-03159089-2018 и признан годным для эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев