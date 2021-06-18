Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Потребляемая мощность от сети не более, Вт. 110
Световой поток модуля, Лм. 14500
Входное напряжение (переменный ток), В. от 170 до 264
Световая температура, К. 5000
Светодиоды OSRAM
Кол-во светодиодов: 48 шт.
Вторичная оптика: линзованный поликарбонат BAYER Тип линзы: S130*50°
Материал корпуса: анодированный алюминевый профиль изготовлен методом экструзии
Тип крепления: консольное (на трубу диаметром до 60 мм)
Коэффициент мощности источника питания, Cos φ 0,98
Коэффициент полезного действия не менее, % 89
Класс светильника по способу защиты человека от поражения электрическим током I
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015
(IEC 60529:2013) IP66
Рабочая температура, С -60 / +55
Габаритные размеры, не более, мм (210х495*х162)
Масса светильника, не более, кг 5,3*
Климатическое исполнение УХЛ1
Расчетный ресурс светодиодов, час. 100 000
Коэффициент пульсации, % <1
Срок службы БП, час 100 000
Индекс цветопередачи: > 85Ra
Светильник типа DCI ДПП Street М3.3 сертифицирован ТС RU C-RU.AБ91.B.00149, соответствует требованиям ТУ 27.40.39-004-03159089-2018 и признан годным для эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев