Мотокусторез бензиновый Stihl HS 45 0.75КВТ 45СМ 4.7КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотокусторез бензиновый Stihl HS 45 0.75КВТ 45СМ 4.7КГ- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки