Картридж к фильтру для воды сменный Аквабрайт ПП-5 М-20 ББ полипропилен 40000Л механическая очистка воды +2 ... +35ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды сменный Аквабрайт ПП-5 М-20 ББ полипропилен 40000Л механическая очистка воды +2 ... +35ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ Россия- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод