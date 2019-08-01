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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага дизайнерская Fedrigoni Nettuno Blu Navy темно-синий 72х101СМ 280г/м2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага дизайнерская Fedrigoni Nettuno Blu Navy темно-синий 72х101СМ 280г/м2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага дизайнерская Fedrigoni Nettuno Blu Navy темно-синий 72х101СМ 280г/м2- Бумага офсетная
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    Бумага дизайнерская Fedrigoni Nettuno Blu Navy темно-синий 72х101СМ 280г/м2

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    Цена
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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