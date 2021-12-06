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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага мелованная типографская Кепера 78 102х76СМ 120г/м2 Италия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага мелованная типографская Кепера 78 102х76СМ 120г/м2 Италия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага мелованная типографская Кепера 78 102х76СМ 120г/м2 Италия- Бумага офсетная
    25
    Бумага мелованная типографская Кепера 78 102х76СМ 120г/м2 Италия

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    Цена
    от 271,2
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    Единица измерения:
    ЛИСТ
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      226
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      271,2
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      271,2c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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