Комплект уплотнений ВД 60К (без шайбы) для установки гидроабразивной резки 302004-1J H2O Jet США

Набор подшипников CN5291 на вертикальный фрезерный станок ВМ 127М №№ 942/20, 942/25, 942/30, 943/40, 1000905, 46212АЕ1, 8101, 8104, 8111, 8113, 8209
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана
Муфта упругая втулочно-пальцевая 125-22-1.1-25-11.1 для установки притирки клапанов ООО "НТЦ МЕХПРИВОД" ГОСТ 21424-75
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана
Набор подшипников 10001405432 (ЕТУ 100) 4 на сверлильный станок 2Т140 №№ 1000908, 1000909-2RS, 5-109, 6-106, 6-8109, 8103, 942/15-2ШТ ОАО "ГЗСУ" ГОСТ 7872-89
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана
1700001425 на гильотинные механические ножницы НЛ3418А Втулка бронза Бр 010Ф1-4ШТ, Подшипник 3516, 3626, 7220А ГОСТ 613-79
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана
Блок колес зубчатых УГ9311.0200.053 Z27/30
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана
Корпус ZCC-CT EMP01-016-XP16-AP11-02 сборной фрезы
Оборудование металлообрабатывающее
от 5650,77₽
Пластина ZCC-CT APKT11T304-PM YBC301
Оборудование металлообрабатывающее
от 482,78₽
Колонка Proma E-2020F/400 сверлильного станка
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана
Регулировка направления ZR16 №72169300 с датчиком №06525012
Оборудование металлообрабатывающее
от 54000₽
Головка резьбовая ZR16-2 №7707730
Оборудование металлообрабатывающее
от 213000₽
Вал МГ-2000М 60х60х170ММ сталь Х12МФ К-001 ООО НПО Эльгард Россия
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана
Втулка ПЭМ 3.5Т 250х250х320ММ сталь 45 К-002 ООО НПО Эльгард Россия
Оборудование металлообрабатывающее
Не указана