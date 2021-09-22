Кресло для сотрудников Statio project Топсай ТП530 ткань/сетка/пластик черный с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для сотрудников Statio project Топсай ТП530 ткань/сетка/пластик черный с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли