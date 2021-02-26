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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Радиатор маслянный Ballu BOH/CL-09WRN 2000ВТ 220В 9 секций
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Радиатор маслянный Ballu BOH/CL-09WRN 2000ВТ 220В 9 секций

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Радиатор маслянный Ballu BOH/CL-09WRN 2000ВТ 220В 9 секций- Приборы отопительные электрические
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    Радиатор маслянный Ballu BOH/CL-09WRN 2000ВТ 220В 9 секций

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    Цена
    от 3650
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3041,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3650
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Ballu Мощность: 2000 вт Площадь обогрева: 25 кв.м Количество секций: 9 Комус-Гид: встроенный термостат Тип управления: механическое Термостат (терморегулятор): Да Индикация: да Отключение при опрокидывании: Нет Отключение при перегреве: Да Поддержание температуры нагрева: Да Длина шнура: 1.5 метр Цвет: белый Размер (ШхГхВ): 130x410x550 мм Вес: 6.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      3650c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "РАДЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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