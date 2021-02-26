Цена без НДС, руб.
3041,66
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Ballu
Мощность: 2000 вт
Площадь обогрева: 25 кв.м
Количество секций: 9
Комус-Гид: встроенный термостат
Тип управления: механическое
Термостат (терморегулятор): Да
Индикация: да
Отключение при опрокидывании: Нет
Отключение при перегреве: Да
Поддержание температуры нагрева: Да
Длина шнура: 1.5 метр
Цвет: белый
Размер (ШхГхВ): 130x410x550 мм
Вес: 6.6 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край